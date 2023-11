VIDEO – Garcia: “Osimhen torna domani”, Raspadori: “In questa squadra nessuno è il vice di nessuno”

Raspadori: “Vice Osimhen? In questa squadra nessuno è il vice di qualcun altro, la chiave è sapere che ognuno possa dare il contributo alla squadra, è il pensiero non soltanto mio ma anche dei miei compagni”

Raspadori: “Penso che una delle cose fondamentali trasmesse dal primo giorno è alimentare il fatto che siamo campioni d’Italia, si fa attraverso il lavoro quotidiano. Non bisogna ritenersi forte perchè si è vinto un campionato, proprio in questo momento non bisogna abbassare la guardia. Dobbiamo essere pronti nell’affrontare questa fase, farsi trovare sempre pronti”

Raspadori: “Quando affronti una squadra che si chiude come loro all’andata, è importante sviluppare delle linee di passaggio, la chiave di gioco è che si muovano tutti insieme domani. Ci sono vari momenti della partita che vanno interpretati, tocca a noi capire quando fraseggiare tra le linee e quando attaccare la profondità. È importante l’approccio nei primi minuti”

Garcia: “Osimhen rientra domani, lo ritroveremo non disponibile, io mi concentro su quelli che potranno giocare. Abbiamo ritrovato Anguissa, sta tornando Juan Jesus, l’infermeria si sta svuotando. Domani servono quelli che iniziano la gara e quelli che possono aiutare la causa subentrando. Abbiamo 23 convocati per la gara di domani”

Garcia: “Pensiamo che l’Union Berlino verrà con il suo consueto sistema di gioco, con la difesa a tre o a cinque. Abbiamo visto, però, che in Coppa di Germania hanno giocato a quattro, prima ci dobbiamo concentrare su di noi e poi dare fastidio all’avversario sul pressing alto, perciò dobbiamo essere pronti anche a cambiare in virtù dell’atteggiamento dell’avversario. Quando gioca Jack, a cui piace venire incontro, legare il gioco, gli altri devono attaccare gli spazi che lui svuota. Ricordo un’occasione di Cajuste a Verona”

Raspadori: “Il mister mi ha dato tanto, innanzitutto stima e fiducia che mi ha portato a poter essere schierato in più ruoli. Ciò mi ha portato ad avere più continuità, questa fiducia ti da tanto anche in termini di brillantezza nelle scelte”

Raspadori: “Si può sempre migliorare, dipende da partita a partita, per vocazione siamo una squadra portata a creare tanto, ad avere sempre occasioni. Dobbiamo avere nella nostra testa la cattiveria agonistica per sfruttare le nostre caratteristiche”

Garcia: “Domani ritroviamo il Maradona e dobbiamo fare di tutto affinchè diventi una roccaforte per noi, i tifosi ci aiuteranno a vincere”

Garcia: “Domani vincendo ci avvicineremmo alla qualificazione ma non sarebbe ancora tutto fatto sotto il profilo della certezza aritmetica. L’avversario non è in un buon momento, viene da una sequenza di sconfitte, abbiamo avuto difficoltà a vincere contro l’Union Berlino, anche il Real Madrid in casa è passato al 95′ contro di loro. I miei giocatori danno il massimo, mettono il 100% delle potenzialità individuali al servizio del collettivo, così vinceremo domani”

Garcia: “Credo che siamo stati migliori nel secondo tempo rispetto al primo, non abbiamo sofferto nulla contro la Salernitana. Il gioco di prima, i triangoli, il movimento, abbiamo visto delle belle cose a livello offensivo, sul primo gol la riaggressione alta ha consentito a Lobotka di fare l’assist a Raspadori. Nel secondo tempo abbiamo iniziato molto bene, c’è stato il palo di Politano, le parate di Ochoa, sono contento per il gol di Elmas, ho qualità e gente fresca in panchina. Siamo primi nella classifica dei giocatori decisivi dalla panchina per assist o gol”

Raspadori: “Credo che sia più corretto chiedere all’allenatore le decisioni che prenderà quando tornerà Osimhen, la grande forza di questa squadra è essere tutti sempre a disposizione e pronti a dare il proprio contributo. Se ognuno si comporta così sapendo che il suo momento arriva, il rendimento di tutti cresce”

Raspadori: “La continuità è fondamentale per qualsiasi calciatore, ti porta ad avere più brillantezza, poi se trovi più spesso la via del gol trovi ancora più autostima. In qualsiasi ruolo è importante avere continuità”

Garcia: “Occasione per Lindstrom? Un campionato non si fa con l’undici titolare, che inizia e finirebbe sempre le partite. Per fortuna da un po’ di tempo noi allenatori abbiamo i cinque cambi e possiamo incidere tatticamente anche sul risultato. C’è poi il rendimento dei calciatori, ogni giocatore può dare il suo contributo sia difendendo che attaccando, perciò Politano e Kvaratskhelia spesso iniziano le partite”

Garcia: “Volevo fare una precisazione sul dopo gara a Salerno, il mio pensiero non era legato nè alla giornalista che mi ha fatto la domanda, la rispetto, è un’ottima giornalista nè alle parole del mio capitano che erano state riportate. Il Napoli è molto forte, Jack è stato protagonista nelle 14 gare che abbiamo disputato. È un giocatore che ha grande qualità, può fare gol, assist, gioca per la squadra, lega la manovra, difende, può giocare in varie posizioni, da nove o da trequartista il suo rendimento può essere migliore ma lo dico ancora: può giocare mezzala o esterno d’attacco a destra o a sinistra”

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it della conferenza stampa di Rudi Garcia e Giacomo Raspadori, allenatore e attaccante del Napoli alla vigilia della sfida contro l’Union Berlino.

Dal nostro inviato a Castel Volturno Ciro Troise