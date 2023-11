LIVE VIDEO – Garcia: “Raspadori rende meglio da centravanti o trequartista”

Raspadori: “Credo che sia più corretto chiedere all’allenatore le decisioni che prenderà quando tornerà Osimhen, la grande forza di questa squadra è essere tutti sempre a disposizione e pronti a dare il proprio contributo. Se ognuno si comporta così sapendo che il suo momento arriva, il rendimento di tutti cresce”

Raspadori: “La continuità è fondamentale per qualsiasi calciatore, ti porta ad avere più brillantezza, poi se trovi più spesso la via del gol trovi ancora più autostima. In qualsiasi ruolo è importante avere continuità”

Garcia: “Occasione per Lindstrom? Un campionato non si fa con l’undici titolare, che inizia e finirebbe sempre le partite. Per fortuna da un po’ di tempo noi allenatori abbiamo i cinque cambi e possiamo incidere tatticamente anche sul risultato. C’è poi il rendimento dei calciatori, ogni giocatore può dare il suo contributo sia difendendo che attaccando, perciò Politano e Kvaratskhelia spesso iniziano le partite”

Garcia: “Volevo fare una precisazione sul dopo gara a Salerno, il mio pensiero non era legato nè alla giornalista che mi ha fatto la domanda, la rispetto, è un’ottima giornalista nè alle parole del mio capitano che erano state riportate. Il Napoli è molto forte, Jack è stato protagonista nelle 14 gare che abbiamo disputato. È un giocatore che ha grande qualità, può fare gol, assist, gioca per la squadra, lega la manovra, difende, può giocare in varie posizioni, da nove o da trequartista il suo rendimento può essere migliore ma lo dico ancora: può giocare mezzala o esterno d’attacco a destra o a sinistra”

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it della conferenza stampa di Rudi Garcia e Giacomo Raspadori, allenatore e attaccante del Napoli alla vigilia della sfida contro l’Union Berlino.

Dal nostro inviato a Castel Volturno Ciro Troise