LIVE – Xavi: “Il Napoli è una squadra da Champions, per noi Europa League un’opportunità”

Xavi: “Eric Garcia è un difensore molto forte, ha commesso un errore contro l’Espanyol ma sappiamo che può migliorare tanto. Quest’anno ci sono tante variabili che condizionano questa squadra. Proveremo a crescere, migliorare, giocare meglio la partita per comandare il gioco. Credo che da quando sono arrivato siamo cresciuti tanto, in Europa League ci sono tanti fattori esterni, invece la Liga ci dirà chi siamo. Favoriti? Il Napoli è un avversario molto complicato, sta giocando per lo scudetto, abbiamo la gara di ritorno in trasferta. Penso che siamo noi dei candidati alla vittoria finale ma non credo che siamo i favoriti in questo doppio confronto”

Xavi: “L’Europa League è un’opportunità, dobbiamo approfittarne, siamo molto motivati”

Xavi: “Non siamo in Champions ma in Europa League e dobbiamo giocarcela. È una competizione importante, non è la Champions ma ci sono tanti grandi club. Abbiamo il Napoli come avversario, una squadra da Champions, vogliamo arrivare il più lontano possibile”

Pedri: “Il centrocampo del Napoli è molto forte, conosco bene Fabian anche se non ci ho parlato in questi giorni. Sarà una bella partita in mezzo al campo, proveremo a tenere noi il controllo del possesso per poter gestire la partita. Abbiamo visto qualche partita degli azzurri per prepararci a domani: sanno gestire bene il possesso, escono bene palla al piede anche con Insigne e possono colpire con Osimhen, per questo credo che gestire noi la palla sia la cosa più importante. Fabian? Non ho avuto l’opportunità di parlare con lui, parleremo sul campo, speriamo che non ci dia troppo fastidio. È un giocatore che colpisce bene, da un grande contributo al Napoli”

Pedri: “Tutta la nostra rosa è importante, nonostante l’addio di Messi che resta il miglior calciatore al mondo. Con Ferran ho un ottimo rapporto dentro e fuori dal campo”

Pedri: “Essere favoriti per la vittoria dell’Europa League non è un peso, la gente deve sognare con questo trofeo, ci tocca stare fuori dalla Champions ma dobbiamo dare il massimo in questa competizione”

Pedri: “Volevo tornare al meglio, sono contento per la fiducia avuta dall’allenatore. È una partita importante per noi, come se fosse una notte di Champions. Abbiamo voglia di competere al meglio e fare tutto il possibile per vincere. Mbappè o Haaland, con chi vorresti giocare? Penso alla partita contro il Napoli”

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it della conferenza stampa di Xavi e Pedri, allenatore e centrocampista del Barcellona.

Dal nostro inviato Ciro Troise