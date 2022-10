LIVE – Youth League, Ajax-Napoli 3-1 (Misehouy 8′; Jensen 13′; Rossi 36′; Idumbo-Muzambo 38′)

59′ – altro rischio per il portiere dell’Ajax, questa volta sulla pressione di Rossi che per poco non gli strappa il pallone dai piedi

53′ – Cambio nel Napoli: fuori Gningue, dentro Iaccarino

49′ – Comincia forte il Napoli, con Giannini che guadagna calcio d’angolo! Sugli sviluppi c’è il tiro di D’Avino, Reverson però la para

Inizia il secondo tempo, cambio nel Napoli: Fuori Nosegbe-Susko, dentro Barba

Termina il primo tempo

L’arbitro assegna due minuti di recupero

43′ – Occasione Napoli! Russo lotta in area di rigore e calcia in porta, guadagnando il calcio d’angolo dopo una bella parata di Reverson! Sul relativo sviluppo, allontana la difesa dei padroni di casa

38′ – Terzo gol dell’Ajax! Sgaloppata in contropiede di Idumbo-Muzambo che col sinistro spacca la porta e la mette sotto la traversa

36′ – Goool del Napoli! Calcio di rigore perfetto di Rossi, che spiazza il neo entrato Reverson

33′ – Calcio di rigore per il Napoli! Errore incredibile del portiere Kremers che perde palla sulla pressione di Boni e commette fallo sul 7 azzurro nel tentativo di riprendere il pallone! Espulso il portiere, lo sostituisce Reverson ed esce Jensen per fargli spazio

31′ – Primo giallo anche per il Napoli! Ammonito Rossi

30′ – Ammonizione per l’Ajax! Giallo per Agougil che ha commesso fallo su D’Avino

26′ – Primo squillo del Napoli! Scambio al limite dell’area tra Spavone e Russo, con il numero 11 che serve a sinistra Nosegbe-Susko che prova a calciare e guadagna calcio d’angolo. Sugli sviluppi del corner, battuto da Russo, niente di concreto per gli azzurri.

21′ – Gningue prova a scappare in contropiede m viene subito fermato dalla difesa dell’Ajax

18′ – Imbucata sulla fascia sinistra per Banel, che si accentra e serve al centro dell’area Misehouy, che però non trova lo specchio. In grave difficoltà la fascia sinistra del Napoli

16′ – Occasione per l’Ajax! Idumbo-Musambo si sposta la palla sul destro al limite dell’area e tenta il tiro a giro. La palla finisce di poco sopra la traversa

13′ – Raddoppio dell’Ajax! Idumbo-Muzambo scappa sulla fascia sinistra a Gningue, la mette in mezzo e serve Jensen che deve solo appoggiarla in rete.

8‘ – Gol dell’Ajax! Discesa in area di Hato sulla fascia sinistra che serve rasoterra Misehouy. Il 10 dell’Ajax la aggancia e col destro la mette all’angolino basso, alla sinistra di Turi.

6′ – Primi minuti del match abbastanza equilibrati. Il Napoli è riuscito per due volte ad avvicinarsi alla porta avversaria, ma la difesa è stata pronta a respingere

In tribuna a guardare il match ci sono Klaas-Jan Huntelaar e Wesley Sneijder

15.03 – Inizia il match

ECCO LE FORMAZIONI UFFICIALI:

AJAX (4-3-3): Kremers; Jermoumi, Aertssen, Milovanovic, Hato; Vos, Misehouy, Agougil; Jensen, Banel, Idumbo-Muzambo. A disposizione: Reverson, Sarfo, Chahid, Kalokoh, Van Bohemen, Viereck, Chourak. All. Peereboom

NAPOLI (3-4-3): Turi; D’Avino, Nosegbe-Susko, Pontillo; Giannini, Gioielli, Spavone, Gningue; Russo, Rossi, Boni. A disposizione: Boffelli, Acampa, Barba, Hysaj, Iaccarino, Lettera, Marranzino. All. Frustalupi

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Ajax-Napoli, sfida valida per la terza giornata della UEFA Youth League. Attualmente la classifica del Gruppo A vede il Liverpool primo a punteggio pieno, l’Ajax secondo a pari punti (3) con i Rangers di Glasgow, e infine il Napoli primavera, ultimo a 0 punti.