Lobotka: “A Napoli all’inizio non ho avuto molte possibilità, ma sono soddisfatto delle prestazioni e dei minuti giocati”

Il centrocampista del Napoli Stanislav Lobotka ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni degli slovacchi di Dennik Sport.

Questi alcuni passaggi del calciatore slovacco.

“A Napoli ho avuto un’esperienza interessante. La stagione è durata più di quanto siamo abituati. Non potevo andare in Slovacchia e prendermi una pausa.

All’inizio non ho avuto molte possibilità a Napoli. Quando è arrivata la crisi Covid è stato ancora più difficile, perché non ci siamo allenati per due mesi e mezzo. Avevamo una lunga preparazione e dopo la ripresa di campionato in Serie A abbiamo giocato al ritmo di mercoledì – sabato – mercoledì.

Il mister mi ha dato una possibilità. Personalmente sono rimasto soddisfatto delle prestazioni e dei minuti giocati. Abbiamo vinto la Coppa Italia e sapevamo di avere già ottenuto la qualificazione all’Europa League. Per la qualificazione in Champions League ci proveremo il prossimo anno.

Da quando è arrivato Gattuso, abbiamo migliorato il nostro modo di giocare. È una persona che dice sempre quello che pensa, basta guardarlo per capire cosa stai combinando. Nella prossima stagione voglio giocare regolarmente ogni partita, anche se so che è difficile in qualsiasi club, a meno che tu non sia Messi o Ronaldo.

Ha avuto modo di conoscere Napoli, la città, la mentalità, così sarà un po’ più facile la prossima stagione. Sono rimasto affascinato da come vivono il calcio i napoletani. I tifosi sono tatuati con i simboli del club, vivono il calcio, lo prendono sul serio. È un peccato non aver potuto giocare dopo la pausa con il pubblico. Ora si dice che potrebbe giocare con il trenta per cento della capacità dello stadio, ma è una cosa difficile da prevedere“.