Lobotka: “E’ stato un 2023 strano, a due facce. Siamo il Napoli non il Real Madrid. Futuro? Sto bene qui, ma…”

In queste ore Stanislav Lobotka è stato premiato come miglior calciatore slovacco dell’anno. Il calciatore azzurro, a margine della premiazione, ha parlato cosi:

“Questa per me è una gioia indescrivibile, sono felice per questo premio che per me è un grande stimolo. Sono orgoglioso, non pensavo di vincere. Questa vittoria è un premio per la stagione fatta con lo scorso anno col Napoli. Questo 2023 è stato strano, la prima parte è stata bellissima, la seconda parte no”.

Sul momento difficile:

“Siamo il Napoli, non il Barcellona o il Real Madrid che collezionano trofei ogni anno. Non siamo ancora a quei livelli, ma siamo sulla giusta strada per arrivarci. Futuro? Qui sto bene, ma non so cosa accadrà”.