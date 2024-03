Lobotka, l’agente: “Per ADL si vinceva lo scudetto con qualsiasi tecnico. Futuro? Stanislav è appetibile per tanti club”

Dopo il premio come miglior centrocampista slovacco Stanislav Lobotka continua a fare parlare. L’agente del centrocampista Jarusek ha parlato ai media slovacchi di tanti temi:

“Per De Laurentiis i giocatori che hanno vinto lo Scudetto l’anno scorso avrebbero potuto rivincerlo con qualsiasi altro allenatore. Calzona meritava la panchina del Napoli ancor prima che diventasse commissario tecnico della Slovacchia, ma il presidente ha scelto Rudi Garcia. Cosa non ha funzionato con Rudi? Non saprei, ma ogni squadra ha il proprio generale…”

Infine sul futuro di Lobotka l’annuncio netto: “Si tratta di un profilo appetibile non solo per il Napoli ma per tanti club”.