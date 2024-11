Lobotka: “Mi sento bene, vorrei giocare l’intera partita contro la Svezia”

Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa direttamente dal ritiro della sua Slovacchia: “Mi sento bene, non è stato facile entrare in partita con l’Inter, ma i muscoli non mi hanno fatto male e questa è la cosa più importante. Qualche tempo fa ero tormentato da problemi simili. Un infortunio al muscolo della coscia è tale che non hai dolore per tre giorni, ma non è comunque la stessa cosa. Dovevo stare attento, ma credevo di arrivare pronto alla partita contro Inter e Svezia. Ho deciso che voglio giocare tutta la partita. È solo che non so se il mio muscolo potrà sopportarlo. C’è differenza tra correre senza palla in allenamento e correre in partita. Ebbene, sia che dovrò giocare cinque minuti, dieci o l’intero duello, lo farò”.

Secondo Tvnoviny.sk, portale slovacco, il Napoli avrebbe chiesto al calciatore di non commentare l’attualità inerente al club azzurro.