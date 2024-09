Lobotka: “Non appena Conte è arrivato, ha ordinato la permanenza di quattro giocatori. Barcellona? Ho un contratto con il Napoli”

Il centrocampista del Napoli Stanislav Lobotka ha rilasciato interessanti dichiarazioni al podcast VAR:

“Addio al Napoli? Appena Conte è arrivato ha ordinato la permanenza di quattro giocatori e quando lui dice questo non puoi farci nulla. Sono contento di essere rimasto, ho un contratto con il Napoli e sto bene qui. Ho parlato di Barcellona e ho detto che se dovessi andarmene andrei li o in un altro grande club, ma non sono tanti i club più grandi del Napoli. Mercato? I club lo prendono come investimento, puntano ai giovani e investono molto sui giovani, noi siamo slovacchi, tutti preferiscono ingaggiare uno spagnolo, un tedesco o un francese. Quando chiedi 40 milioni per uno spagnolo è più facile, quando chiedi 40 milioni per uno slovacco deve essere come Messi o Ronaldo”, la chiosa del tennista.