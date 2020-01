Lobotka: “Trattativa lunga e dura, ma ora sono in un grande club che gioca in Europa. Hamsik qui è un Dio, mi ha dato un consiglio…”

Dal sito ufficiale della federcalcio slovacca, arrivano le prime parole di Stanislav Lobotka da giocatore del Napoli. Vi proponiamo la tradizione di Gonfialarete.com “È vero che mi trasferirò dalla Spagna alla Serie A, ma principalmente mi trasferirò in un club di qualità migliore e che punta a obiettivi più importanti; è un passo avanti per la mia carriera. Arrivo in un club che ha una storia diversa, più importante. E poi i tifosi, qui vivono per il calcio e questa è una cosa bellissima. Il motivo principale per cui ho fatto questa scelta però, è che il Napoli gioca con abitudine nelle competizioni europee e questo è quello che volevo e che prima non avevo. La trattativa è stata lunga. E’ iniziata negli ultimi giorni del 2019 ed è finita ora. Sapevo che il Napoli mi voleva, ma non è stato facile trovare un accordo.

Hamsik? E’ vero, qui è come un Dio. Ma è rispettato non solo a Napoli, in tutta Italia. Questo è positivo per me. Mi offre un background diverso. Per ogni slovacco che arriva qui ciò che ha fatto Marek è un bene, perchè dà credibilità a tutti noi e al nostro movimento calcistico. Siamo stati in contatto durante la trattativa, mi ha dato molte informazioni sul club e la città. Mi ha consigliato di essere me stesso. Di lavorare per dimostrare chi sono. E poi mi ha dato anche molti consigli sulla vita. Mia figlia è appena nata e lui mi ha consigliato quali scelte fare per lei qui a Napoli”