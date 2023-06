Lozano, De Laurentiis fissa il prezzo: i dettagli sul futuro del messicano

L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno si sofferma sulla situazione di Hirving Lozano e sulle richieste di Aurelio De Laurentiis per cederlo.

“Lozano sembra destinato altrove, c’è stato un colloquio durante la stagione a Castel Volturno con i suoi agenti. Pochissimi margini per il rinnovo al ribasso, forte la volontà di esplorare in giro per il mondo nuovi acquirenti. Una prospettiva interessante sotto il profilo economico spedisce Lozano verso l’Arabia Saudita. Le prime indiscrezioni su Lozano riportano di uno stipendio allettante sui 10 milioni a stagione, fuori mercato per il calcio europeo. Il Napoli attende una proposta ufficiale, la richiesta può toccare anche i 30 milioni ma sembra che il club di De Laurentiis possa accettare anche offerte più basse. Quindici milioni di euro è la cifra minima per ammortizzare la partenza di un giocatore pagato 50 milioni nell’estate del 2019 (commissioni comprese), ma che nel giugno 2024 andrebbe via a parametro zero”.