Lukaku-Napoli, pronto il blitz a Londra per chiudere!

Il Napoli vorrebbe chiudere per Romelu Lukaku nei prossimi giorni, previsto un blitz a Londra della società azzurra.

Assalto del Napoli a Romelu Lukaku per chiudere subito nelle prossime ore. L’attaccante belga è pronto ad approdare in azzurro prima ancora dell’inizio del campionato, e anche la società non vuole più attendere. Infatti starebbe preparando un blitz a Londra per definire l’affare relativo a Lukaku e regalare ad Antonio Conte l’attaccante tanto voluto e desiderato.

A riferirlo è l’edizione odierna de Il Mattino. “Ma ora Conte e De Laurentiis non possono più attendere, la punta tanto desiderata deve essere pronta per la prima in campionato, a Verona. D’un colpo la trattativa è lievitata nelle ultime 24 ore. Il centravanti belga arriva a titolo definitivo, per una cifra attorno ai 27 milioni di euro. Anche se fino alla fine il Napoli tenterà la via del prestito oneroso. Per Big Rom un ingaggio da 6 milioni più bonus “.

Lukaku al Napoli è la svolta che Conte attende da tempo perchè considera la rosa non ancora completa e competitiva per fronteggiare le migliori squadre della massima serie. Il giocatore sta tenendo duro il più possibile rifiutando anche l’Aston Villa che era persino disposta a pagare i 35 milioni di euro del suo cartellino, ma alla fine il Chelsea ha dovuto accontentare il calciatore che ha accettato una notevole riduzione dello stipendio. L’intesa ora sembra vicina.

a cura di Tommaso Parrella