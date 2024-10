Erik en Hag, allenatore del Manchester United, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa in merito alla cessione di Scott McTominay al Napoli: “Siamo stati costretti, non volevo cederlo. Non volevo che McTominay andasse via, ma sono le regole. Le società devono fare i conti con il Fair Play finanziario, e le regole non sono delle migliori. Anzi, direi addirittura che sono pessime. E ci hanno costretto a prendere questa decisione”.