Mancini annuncia il rientro dei “napoletani”: “Insigne al 50%, Politano ha qualche problema fisico”

Conferenza stampa per Roberto Mancini, alla vigilia della “finalina” fra Italia e Turchia, dopo la deludente sconfitta contro la Macedonia. Il c.t. ha annunciato dei ritorni anticipati di alcuni componenti della Nazionale, in particolare Insigne e Politano, che domani saranno già a Napoli. Di seguito le sue parole:

RITORNO A CASA – “Se posso fare qualcosa per loro e per i club noi lo facciamo, li ho obbligati anche perchè non avrebbero giocato, alcuni non erano al meglio fisicamente .Insigne, Immobile ma anche Jorginho, Florenzi e Politano, non al meglio, li ho rispediti a casa perché non avrebbero giocato“.

PROBLEMI FISICI – “Lorenzo aveva problemi fisici già da prima, lui e Immobile sarebbero andati in tribuna. I ragazzi in questi anni hanno meritato tanto, non è stato solo un Europeo ma un tragitto lungo tre anni con una serie di partite senza sconfitte e va dato merito a questi ragazzi. Ci sono qui calciatori speciali, è stato creato un gruppo speciale: non sono nel gruppo squadra, ma anche tutto ciò che c’è intorno“.