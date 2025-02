Manna: “Nulla è perduto e nulla distruggerà quanto fatto fino a ora da Conte e la squadra”

Ecco le dichiarazioni di Giovanni Manna rilasciate a Sport Mediaset:

“Il percorso che stiamo facendo ci sta dicendo che siamo in una posizione di classifica vantaggiosa, ce lo siamo meritati e guadagnati, partita dopo partita. Ed è con la stessa mentalità che vogliamo affrontare il resto delle partite, concentrati e lavorando giorno dopo giorno, partita dopo partita. Non ci precludiamo nulla: è chiaro che la vetta non è stata all’inizio un nostro obiettivo, ma la squadra e il tecnico sono stati bravi a conquistare questa posizione ed è normale che vogliamo tenercela.

Nel caso in cui non accadesse non dobbiamo essere disfattisti. Dobbiamo essere propositivi perché significa che potremmo gettare comunque delle base importanti per il futuro. Affrontiamo una squadra forte (l’Inter, ndr), costruita per vincere: è un dato di fatto e non è per scaricare pressione su di loro, è la verità. Arriviamo da un percorso diverso e siamo un club diverso, ma ci siamo guadagnati la possibilità di giocare questa partita con passione e determinazione, sapendo che è una partita. Nulla è perduto e nulla distruggerà quanto fatto fino a ora”.