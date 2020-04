Mario Rui a Sky: “Mi manca vivere il calcio ed il quotidiano. Primo obiettivo è riprendere la condizione fisica”

Mario Rui, terzino del Napoli e della Nazionale portoghese, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24. Queste le sue dichiarazioni.

“Mi manca il calcio, il quotidiano, andare al campo, vedere i miei compagni, tutta la gente che ci lavora, le piccole cose che accadono nello spogliatoio anche durante gli allenamenti, quei momenti in cui ti arrabbi, potremmo parlare tutta la giornata. 1 milione di euro alle categorie inferiori con la Nazionale portoghese? Un paio di giorni fa tramite il nostro gruppo della Nazionale abbiamo cominciato a parlare della situazione, lì c’è il rischio che il calcio non professionistico sparisca e, quindi, abbiamo avuto l’idea di aiutarli, pensa che la base del calcio sia quella, io ci sono stato a quei livelli, so quant’è importante la loro esistenza. Speriamo che si possa ripartire il prima possibile, appena ci saranno le condizioni adatte. Ci sono due, tre compagni con cui mi scambio i messaggi in privato ogni giorno ma il gruppo di squadra è sempre molto attivo: parliamo sia di cose serie che divertenti per tirare su il morale di ognuno di noi, sappiamo che non è facile ciò che stiamo vivendo. 7 vittorie nelle ultime nove partite, eravate sulla buona strada? Sì, la stagione non è delle migliori ma avevamo intrapreso la strada giusta, avevamo fatto anche un bel risultato contro il Barcellona, la squadra stava facendo bene in tutti i reparti. Napoli simile a quello che si è giocato lo scudetto? Ci sono delle affinità, poi ogni allenatore mette un po’ il suo, è stato bravo il mister a riproporre ciò che la squadra conosceva aggiungendoci del suo. Il primo obiettivo è riprendersi la condizione fisica anche se non ci siamo fermati del tutto, ogni giorno lo staff ci manda dei lavori diversi, abbiamo degli allenamenti da svolgere e con tutto il materiale che abbiamo a disposizione possiamo lavorare anche a casa. Quando si riprenderà, dobbiamo ripartire dal punto in cui eravamo arrivati, non sarà facile ma la squadra può farcela”