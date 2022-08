Mario Rui: “Sono un tifoso di Ronaldo, lo accoglieremmo a braccia aperte”

Mario Rui ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. “Cristiano Ronaldo a Napoli sarebbe motivato? Si esalta in ambienti così caldi. Per me è il più forte di tutti i tempi a livello nazionale, uno dei più forti di sempre a livello mondiale: è un punto di riferimento, un vero idolo del Portogallo. Cristiano è Cristiano, poi le chiacchiere le lascio fare agli altri. Sono un suo tifoso. Lo spogliatoio sarebbe pronto ad accoglierlo a braccia aperte? Chiaramente: qualsiasi tipo di spogliatoio sarebbe pronto a riceverlo, non ci sarebbero problemi. Sarebbe motivo di grande motivazione. Concorrenza stimolante? Io le motivazioni le cerco sempre dentro di me, voglio migliorarmi ogni giorno, come fanno anche i miei compagni. Questo deve essere l’obiettivo del singolo ma anche della squadra, bisogna sempre fare meglio del giorno precedente”.

Mario Rui ha poi aggiunto: “Champions League? Abbiamo uno dei gironi migliori: affronteremo avversari forti in degli stadi incredibili. E’ il gruppo della passione: squadre importanti con un tifo fantastico. Sarà veramente bello giocare in tutti questi stadi”.

“Khvicha Kvaratskhelia è un giocatore importante? Sì, ha dei colpi notevoli, si capisce subito quanto sia forte. E’ ancora in fase di adattamento, ma sono fiducioso e convinto che possa fare molto di più”.

“Se Mertens viveva a Palazzo Donn’Anna, Ronaldo a Napoli dove alloggerebbe, a Castel dell’Ovo? Dipende sempre dalle necessità di ognuno. Dries ha un bambino, ma Cristiano ha una famiglia molto più numerosa ed un castello non gli basterebbe (ride, ndr)