Marotta a Dazn: “Insigne? Oggi non ne parlo, ma valuteremo tutte le opportunità”

L’amministratore delegato nerazzurro Giuseppe Marotta, intervenuto a Dazn prima di Inter-Napoli, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Siamo ancora in una fase interlocutoria del campionato, il risultato conta molto ma conta anche la prestazione. Dovrà essere convincente, dovremo capire che siamo in grado di lottare per lo Scudetto. Napoli così in alto? C’è un mix vincente tra società, squadra e allenatore, è un ottimo allenatore che ha fatto bene anche da noi.

Ho la massima stima e considerazione per un professionista come Spalletti. Rinnovo Brozovic? Dobbiamo ancora entrare nel vivo, ma sono fiducioso. Non è facile per lui trovare club altrettanto blasonati, spero possa arrivare una intesa. Insigne? Parlo di opportunità in senso generico, tocca ai dirigenti saperle cogliere. Di lui non voglio parlare perché oggi è un nostro avversario, ma valuteremo una per una tutte le opportunità“.