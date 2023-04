Mauro: “Napoli ha surclassato gli avversari, scudetto meritato ma serve un piano B”

Massimo Mauro ha parlato ai microfoni de Il mattino, dove ha commentato la stagione del Napoli. Ecco le sue parole:

“Direi che mai scudetto sia stato più meritato di questo visto che sul campo ha surclassato gli avversari. Finalmente il Napoli vincerà uno scudetto che manca dai miei tempi, e sono felicissimo che possa arrivare quest’anno con un gioco così brillante. Spalletti? Forse dovrebbe trovare qualche altro sistema da utilizzare per attaccare, un piano B da utilizzare quando affronti difese chiuse. Perché in quei casi non puoi sempre fare lo stesso gioco. Per altro può capitare una giornata sfortunata nella quale hai due occasioni e non fai gol. Però a quel punto non puoi osare sempre lo spazio all’avversario per il contropiede”.