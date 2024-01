Mazzarri a DAZN: “Abbiamo ritrovato gioco e spirito. Sul mercato…”

Walter Mazzarri, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo la vittoria contro la Salernitana. : “Spirito ritrovato? Anche il gioco oltre lo spirito, perchè con una squadra bene messa in campo come la Salernitana non era facile, poi hanno forza, velocità, potenza in contropiede, siamo stati penalizzati subito perchè nella prima uscita della Salernitana siamo andati in svantaggio, eravamo anche in emergenza numerica, è stata una bella botta, faccio i complimenti ai ragazzi perchè sono rimasti calmi. Vista la prestazione, il possesso palla, abbaimo meritato questa vittoria. Potevamo giocare più in verticale, ma a centrocampo Gaetano è la prima volta che quest’anno giocava titolare, Cajuste diventerà importante ma doveva ancora adattarsi al nostro calcio, c’erano tante variabili e dopo lo svantaggio poteva demoralizzarci e invece abbiamo tentato di fare gol, creato occasioni, la squadra ha tenuto il possesso palla, la squadra è abituata a tenere il comando del gioco e l’ha ritrovato, col Torino è stata una parentesi particolare della mia gestione, a Torino è stata una aprtita diversa dalle altre. Come sta Cajuste? Sono preoccupato, è una cosa muscolare, c’è un po’ da aspettare in questi casi. Vittoria del gruppo? Sì, sono d’accordo, il recupero immediato era una caratteristica immediata del Napoli, nelle partite precedenti a quella col Torino abbiamo fatto abbastanza bene. Col Monza abbiamo preso pochi contropiedi, eravamo attenti a non farli ripartire, oggi l’abbiamo fatto ancora meglio, abbiamo concesso alla Salernitana un paio di uscite, ma contropiedi pesanti sono stati pochissimi e poi Candreva ha fatto un grande gol, un giocatore come lui ce l’ha nelle corde, abbiamo fatto veramente bene col recupero immediato, caratteristica che rientrava nelle loro corde. Alla Supercoppa comincio a pensare stasera, avevo pensato a risollevare la squadra, il ritiro è stato produttivo perchè abbiamo lavorato sul campo e si è visto, da domani ci penserò, mi godo questa vittoria, per noi era fondamentale vincere dopo quanto accaduto in passato. Mercato? Dei nomi di quelli che non sono ancora del Napoli non ne parlo, lo scouting, il d.s. e il presidente sono tutti concentrati per cercare di portare a casa i migliori giocatori possibili, altro un allenatore non può dire”.