Mazzarri: “Abbiamo bisogno del miglior Osimhen, forse finalmente avremo la rosa al completo”

L’allenatore del Napoli Walter Mazzarri ha parlato in conferenza stampa nel post-partita di Milan-Napoli. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it:

“A Ryhad abbiamo finito la partita contro l’Inter con il modulo del primo tempo di stasera, contro la Fiorentina abbiamo fatto benissimo. Purtroppo abbiamo commesso un errore, l’inserimento di Theo era prevedibilissimo. 4-3-3? Dipende dai momenti, da come stanno i giocatori, non si considera tutto ciò che ha passato questa squadra. Bisogna ritrovare la lucidità giusta, è stata un’annata tribolata. Contro il Monza non abbiamo fatto gol quattro volte davanti alla porta, stasera anche abbiamo preso il palo anche se era una mezza autorete. Non è sempre facile quando tornano dalla Coppa d’Africa, spero nel miglior Osimhen perchè ne abbiamo bisogno, Anguissa sta carburando ma ci ha messo un po’. Se torna Osimhen in settimana, per la prima volta avrò tutti al completo. Sappiamo com’è la Champions, se dovessimo fare una grande partita potrebbe darci una linfa per il campionato. Kvara in Nazionale gioca in quella posizione per non dare riferimenti agli avversari, liberarlo dalla marcatura ferrea. Quando è iniziata la stagione, non c’ero, si cerca di fare il meglio possibile in un’annata molto difficile”

Dal nostro inviato a Milano Ciro Troise