Mazzarri: “Abbiamo retto fino al 97′, la squadra inizia ad avere gamba ed energia”

L’allenatore del Napoli Walter Mazzarri ha parlato in conferenza stampa nel post-partita di Napoli-Salernitana. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it:

“Sono stati bravi nonostante i vari incidenti di percorso, la partitaccia di Torino, ho rivisto la squadra giocare a calcio, fare delle buone trame, eravamo in emergenza. Ci voleva la vittoria, in alcune partite, per esempio contro il Monza si erano create più palle-gol di oggi. Dobbiamo essere più cinici, concreti sotto porta. Dal punto di vista del gioco, del recupero immediato abbiamo ritrovato certi meccanismi, siamo stati quasi sempre efficienti, abbiamo concesso solo mezzo contropiede alla Salernitana che è una squadra organizzata. Sembrava un’altra partita stregata, che continuasse la serie nera. Il Monza ha fatto qualche ripartenza in più ma anche in quel caso meritavamo di vincere. Sembrava che questo destino negativo continuasse, mi è piaciuto lo spirito della squadra che non molla mai anche nei momenti in cui non ti gira niente bene. Cajuste stava crescendo, credo che abbia avuto un problema muscolare, era reattivo su ogni palla. Con Zielinski parlerò domani, saremo insieme, mi diranno se sarà disponibile o no. Avevamo fatto dei carichi di lavoro che forse abbiamo pagato a Torino mentre ci ha dato dei vantaggi oggi. Oggi abbiamo retto fino al 97′, ho rivisto la gamba, l’energia”

Dal nostro inviato al Maradona Ciro Troise