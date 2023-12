Mazzarri in conferenza stampa: “Non accetto l’atteggiamento avuto dopo il secondo gol del Frosinone, ringrazio il pubblico”

Walter Mazzarri ha rilasciato queste dichiarazioni in conferenza stampa: “Come mi spiego la prestazione di questa sera? Devo ringraziare il pubblico, perché ci hanno sempre incitato. Devo fare i complimenti a chi non gioca mai, perché meritavano di andare in vantaggio. Dopo i cinque cambi, invece, la prestazione è calata. Non accetto l’atteggiamento avuto dopo il secondo del Frosinone. Domani ci vedremo e ci guarderemo in faccia. Questa sera ci deve servire da lezione per le prossime gare, così come quella contro la Roma. Con i cinque cambi, inconsciamente, i calciatori hanno pensato di aver vinto già la partita. Di Lorenzo? E’ un ragazzo d’oro ed un grande calciatore, può aver incappato anche lui in una giornata storia. Non è abituato a subentrare. Proprio dalla sua prestazione si capisce che quella di questa sera è stata una serata molto strana. Questa ci deve servire per il futuro, altrimenti mi arrabbio io. Parlato con la società per il mercato di gennaio? Qualcuno si dovrà fare, perché a centrocampo andrà via un giocatore importante come Anguissa. Poi, forse, ci sarà qualche cessione in più. Dopo lo Scudetto dell’anno scorso, è meglio mandar via i giocatori che giocano poco e far venire nuovi calciatori con voglia. Quelli che non giocano quasi mai, paradossalmente, hanno giocato bene, come Demme. Giocando ogni tre giorni, il preparatore atletico non può intervenire sui problemi che abbiamo visto”.