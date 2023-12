Mazzarri: “Lavoriamo per essere corti, la priorità è la solidità difensiva”

L’allenatore del Napoli Walter Mazzarri ha parlato in conferenza stampa nel post-partita di Napoli-Sporting Braga. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it:

“Si è lavorato per non lasciare spazio tra le linee e non concedere delle ripartenze feroci agli avversari, ci stiamo focalizzando sull’essere corti. M’aspetto di vedere sabato contro il Cagliari dei progressi in campionato, bisogna proeittarsi su quest’aspetto, conosciamo le difficoltà di questo nuovo calcio, anche le piccole sono propositive. Fra due mesi saremo più forgiati, equilibrati. Juan Jesus mi ha chiesto il cambio, ne avrei fatto a meno, volevo far riposare Di Lorenzo inserendo Zanoli. Credo che sia un affaticamento, nulla di grave. Pensate ad una squadra che ha vinto lo scudetto, elogiata da tutti, che si trova in una situazione del genere. Siamo stati bravi a ricompattarci, se vogliamo tornare quelli dell’anno scorso dobbiamo fare determinate cose. Avevo chiesto ai ragazzi di vincere senza subire gol, tornare ad essere solidi contro una squadra che al Bernabeu poteva andare in vantaggio, ha sbagliato un rigore sullo 0-0. Sono stati quasi perfetti rispetto al passato fino a quando la partita non è stata chiusa, bisogna cercare d’essere solidi, corti, non subire le ripartenze, che torni a vedere il pericolo. Era una squadra lunga, brutta a vedersi, poi sabato contro il Cagliari voglio vedere continuità nella prestazione. Ho visto dei progressi, la squadra inizia ad essere corta, subisce meno contropiedi, contro la Juventus siamo andati anche all’arrembaggio subendo poco. Sono contento, ho visto dei miglioramenti nelle cinque gare in cui ci sono stato io. Quando avrò più tempo di lavorare, sono convinto che si migliorerà ancora, perciò sono contento stasera”

A cura di Ciro Troise