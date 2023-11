Mazzarri: “Osimhen non è ancora al 100%, Meret prima del gol aveva fatto delle parate importanti”

L’allenatore del Napoli Walter Mazzarri ha parlato in conferenza stampa nel post-partita di Real Madrid-Napoli. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it:

“Abbiamo fatto una gara ottima per 65 minuti, poi è ovvio che da allenatore ho visto degli errori che a questi livelli rischi di pagarla. Addirittura sul 2-2 ho avuto la sensazione che potevamo andare in vantaggio noi, poi abbiamo preso il gol, abbiamo provato il tutto per tutto e ci sta prendere il gol nel recupero. Zielinski? Era stanco e si era fatto male, in un reparto in cui siamo un po’ condizionati, domenica c’è un’altra partita importantissima. Nel secondo tempo siamo entrati in campo da grandissima squadra, abbiamo schiacciato il Real Madrid, pareggiato meritatamente con Anguissa, potevamo fare anche il 3-2, era una partita in equilibrio rotto dal tiro di Nico Paz. Abbiamo concesso delle ripartenze. Meret ha fatto delle bellissime parate, è stato coperto da Natan che si è girato di spalle, l’ha anche un po’ ingannato. Eccetto il gol che è discutibile, ha fatto una buona prova. Osimhen anche non è ancora al 100%. L’avete visto anche voi, quando stava bene aveva una dinamicità superiore, quando stanno fermi per tanto tempo bisogna inserirli piano piano. Contro l’Inter è vicinissima, vedremo cosa fare, contro la Juventus ci sono cinque giorni e possiamo provare ad incrementare la sua condizione in campo”

Dal nostro inviato Ciro Troise