McTominay: “Amo Napoli, amo i tifosi. Addio al Manchester United? Qui mi sto divertendo”

Scott McTominay, centrocampista del Napoli, ha rilasciato un’intervista alla BBC Scotland: “Lasciare il Manchester United quest’estate è stata una decisione importante, ma per certi versi è stata piuttosto semplice. Napoli? Ho visto i tifosi appassionati, l’allenatore, i giocatori e ho visto un’opportunità. L’ho presa. Non mi sono guardato indietro. Non mi ci è voluto molto per prendere la decisione perché sapevo che era quello che volevo e non avrò mai rimpianti nella mia vita. Quando mi metto in testa qualcosa che voglio fare, è fatta. Non c’è niente che mi trattenga. Amo questo posto, amo i tifosi, adoro i miei compagni di squadra. È stato un piacere stare con Billy Gilmour ogni giorno piuttosto che vederlo solo in Scozia e ci siamo aiutati molto a vicenda. La decisione del Manchester United di permettermi di andarmene? È stata una decisione reciproca. Si è trattato di: ‘c’è un’opportunità lì, vuoi andare?’. Ovviamente so che da parte loro il FFP è difficile. Non è facile per i club prendere una decisione in merito ai giocatori cresciuti in casa, ma non è mai stato nei miei pensieri. Il mio pensiero era venire qui, vedere i tifosi, l’allenatore e sperare di fare cose davvero buone. Essendo con lo United dall’età di cinque anni, l’ultimo giorno ho dovuto andare a vedere tutti e non è stato facile dire addio. Ma questo è il calcio. Questa è la vita. Ho parlato con Ten Hag: ha espresso i suoi pensieri sulla situazione. Ho detto, ‘Ascolta, è la mia carriera, sono qui per spingermi oltre’. In questa situazione, devo guardare al meglio e seguire il mio istinto su ciò che voglio fare nella mia carriera e non essere frenato da altri fattori esterni. È stato un addio amichevole. Amo quel club da morire, è stata la mia vita per 22 anni, ma ora sono andato avanti. Mi sto divertendo molto qui”.