Mediaset – Kvara, offerta di De Laurentiis per il rinnovo: ora tocca al giocatore

Geniale nell’invenzione per il gol spaccapartita di Di Lorenzo contro il Bologna. Decisivo dal dischetto per il successo con l’Empoli. In totale fanno 4 reti e 2 assist: questo inizio di stagione di Kvaratskhelia ricorda l’avvio di quella dello scudetto, quando dopo 8 giornate di campionato il georgiano aveva segnato un gol in più. Kvara sta giocando però anche un’altra partita, quella del rinnovo contrattuale: il Napoli offre 6 milioni più bonus compresi, facilmente raggiungibili. Praticamente 4 volte tanto quanto percepisce ancora il georgiano, frutto del primo contratto firmato quando venne acquistato.

È quanto prende Lukaku, altro top player del Napoli. Ci sono poi da considerare i parametri finanziari che una società virtuosa come il Napoli non può permettersi di sforare. Oltre i 6 milioni, che il club ritiene cifra più che congrua, la società non intende spingersi.

Tradotto: la palla passa al calciatore e a Jugheli il suo procuratore. Dal prossimo incontro tra le parti o si comincia a trovare un punto d’intesa su cui ragionare, ballano tra i 2 e i 3 milioni di differenza tra domanda e offerta, o Kvaratskhelia resta con il vecchio contratto. Senza escludere una sua cessione a fine stagione di fronte a un’offerta che il Napoli riterrà opportuna.

Sul campo l’attaccante continua e continuerà a essere un punto fermo di Antonio Conte, che lo ha voluto fortemente. Kvara da professionista si è messo a disposizione dell’allenatore che lo ha rigenerato riportandolo su livelli da top player. Ma c’è una condizione indispensabile: sul campo, l’attaccante deve continuare a offrire un rendimento da campione capace di fare la differenza. A Empoli, gol decisivo a parte, la prestazione del georgiano non ha convinto del tutto l’allenatore. Del resto Conte non guarda in faccia a nessuno. Da dietro David Neres spinge, il brasiliano potrebbe essere la sorpresa di formazione con il Lecce.