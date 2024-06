Il Napoli continua a lavorare per rinforzare la difesa, in vista della prossima stagione. Il club azzurro avrebbe messo nel mirino non solo Alessandro Buongiorno, ma anche Mario Hermoso dell’Atletico Madrid. La redazione di Sport Mediaset rivela che, gli azzurri sarebbero vicini a ingaggiare Mario Hermoso, duttile difensore in scadenza con l’Atletico Madrid il prossimo 30 giugno. Per lui sarebbe già pronto un triennale: decisivo l’arrivo di Conte in panchina.