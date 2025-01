Mercato Napoli: domani le visite mediche di Scuffet, e su Danilo…

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport fa il Punto sulla situazione mercato in casa Napoli, analizzando le due situazioni più calde:

“Domani è il giorno delle visite mediche di Simone Scuffet con il Napoli. Sarà lui il nuovo dodicesimo, il vice di Meret per la seconda parte di stagione. Affare definito con il Cagliari con la formula del prestito secco. Percorso inverso per Elia Caprile che ritroverà Nicola, suo allenatore a Empoli, e che si trasferirà in Sardegna in prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni

Sono ore decisive anche per il futuro di Danilo. De Laurentiis è pronto a ingaggiarlo, ma a zero, senza alcun indennizzo per agevolare il suo addio dalla Juventus. Per questo l’agente del giocatore, nei prossimi giorni, avrà un colloquio con il club bianconero. L’obiettivo è quello di arrivare a un accordo rapido per i titoli di coda. Solo dopo entrerebbe in gioco il Napoli, che aspetta Danilo subito, altrimenti lo accoglierebbe da svincolato in estate. L’accordo già c’è”.