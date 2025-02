Meret a Radio CRC: “Dispiace per i due punti persi, ma dobbiamo continuare su questa strada”

Il portiere del Napoli, Alex Meret, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Radio CRC al termine di Napoli-Udinese: “Oggi secondo me è mancata un po’ di brillantezza e ritmo nella fase di possesso. Abbiamo girato palla un po’ troppo lentamente e loro ci chiudevano gli spazi: dovevamo essere più veloci nel trovare soluzioni davanti. Nelle ripartenze nel primo tempo abbiamo fatto un po’ fatica, concedendo qualcosa di troppo. Sapevamo che non era una partita facile contro una squadra molto fisica. È un peccato aver perso i 2 punti, ma non dobbiamo dimenticare il percorso che stiamo facendo e andare avanti su questa strada. L’Udinese ha fatto un’ottima partita: anche prima di trovare il gol avevano costruito una serie di azioni pericolose. Sicuramente è stata una partita difficile, loro hanno qualità nei giocatori davanti: Lucca tiene molto bene la palla e fa salire bene la squadra e i difensori sono molto molto fisici, quindi non è facile mettere palla in mezzo. Peccato perché avevamo trovato il gol su una palla inattiva che avevamo provato: da questo punto di vista siamo contenti. Lo siamo meno, ovviamente, per il gol subito. Il gol di Ekkelencamp è stato un mezzo tiro-cross: non so se volesse tirare, ma la palla ha preso una traiettoria strana. C’è da fare i complimenti al gesto tecnico. A noi dispiace, ma dobbiamo avere la testa alta perché stiamo facendo un grande percorso. L’obiettivo è sicuramente quello di ritrovare brillantezza per le prossime partite. Contro la Lazio sarà una sfida dura, ma lavoreremo per prenderci una rivincita dalle due partite perse contro di loro. Sarà difficile, ma scendiamo in campo per prendere i tre punti. L’importante sarà dare tutto, come abbiamo sempre fatto. Ci può stare un periodo in cui non trovi la vittoria facilmente, ma dobbiamo continuare a credere nelle nostre idee ed in quelle del mister”.