Meret protagonista, alza il muro e scaccia i dubbi: i voti dei quotidiani italiani

La vittoria del Napoli nella finale di Coppa Italia ha visto Meret come uno dei protagonisti indiscussi. Il giovane portiere azzurro, titolare ieri anche grazie alla squalifica di Ospina, ha dato sicurezza a tutto il reparto difensivo. Ha eretto un muro davanti alla porta e si è reso protagonista non solo per il penalty parato a Dybala durante la lotteria dei rigori. L’uscita su Cristiano Ronaldo ha salvato gli azzurri dallo svantaggio ed è stato decisivo anche in un altro paio di occasioni. I quotidiani italiani elogiano l’operato di Meret candidandolo come uno dei migliori in campo.

Gazzetta 7,5 – Non ha i piedi di Ospina, non dispensa rilanci-assist e soffre il palleggio dal basso, ma l’uscita a terra su Ronaldo è magistrale. E sui tiri è attento mai fuori posto. Sventa il primo rigore, parata cruciale perché manda la Juve in cortocircuito.

Corriere dello Sport 7,5 – E’ pronto sul destro in avvio di Ronaldo e ancora di più per due volte in uscita bassa, anticipando Alex Sandro e poi di nuovo il portoghese, lanciato in campo aperto. Bravissimo a intuire l’angolo di tiro dagli undici metri di Dybala. Quella prodezza consegna mezza Coppa.

Tuttosport 7,5 – E’ la notte che attendeva. Dopo 5 minuti risponde su conclusione di Ronaldo, poi controlla Bentancur. Lo show continua ai rigori: fantastica la parata sul tiro di Dybala.

Repubblica 7,5 – Torna e si scrolla di dosso la ruggine con un gran riflesso su Ronaldo. Para subito il rigore di Dybala e poi ipnotizza Danilo che ci metteva una vita a decidersi di calciare prima di tirare alto.

Il Mattino 7,5 – La sua manona è benedetta al 5’ quando nega un gol a Cristiano Ronaldo nell’unico tiro del portoghese di tutta la gara e poi ai rigori quando neutralizza il tiro di Dybala. Decisivo.