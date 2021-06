Mertens: “Non credo che lascerò Napoli, smentisco le voci che mi vogliono lontano”

Dal ritiro della Nazionale belga l’attaccante Dries Mertens ha rilasciato interessanti dichiarazioni. Ecco ciò che riporta la Gazzetta dello Sport:

“Non credo che lascerò il Napoli. Qui non posso parlare del Napoli, ma non penso che lascerò Napoli. Non c’è motivo di lasciare la squadra, smentisco ogni voce su un mio futuro lontano da Napoli”.

Sulla Nazionale: “Per il Belgio è uno svantaggio non giocare mai a Bruxelles, ma due volte in Russia e una in Danimarca. Preferirei giocare tre volte in casa come l’Italia”.