Mertens: “Sono contento di essere tornato in Nazionale. Vecchietto? Non ditelo neanche, io mi sento giovane”

Dries Mertens ha parlato così dal ritiro della Nazionale belga ed in vista della sfida con l’Inghilterra. Ecco le sue parole:

“Sono contento di essere tornato. Mi dispiace che non ci sia il pubblico: avrei potuto riempire lo stadio da solo. Ho anche comprato una casa a 500 metri dallo stadio. In ogni caso per me sarà speciale, Leuven è e sarà sempre la mia città”.

Vecchietti e giovani: “Non vediamo l’ora di vincere contro l’Inghilterra. Ho sentito troppe cose negative sulla partita contro la Svizera, ma penso che sia andata bene. È stata un’occasione per far crescere i ragazzi che giocano meno, abbiamo dato opportunità ad altri di mettersi in mostra. Noi siamo vecchietti? Io mi sento giovane, non usare più quella parola con me (ride, ndr)”.