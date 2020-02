Messi ed i cori del San Paolo per Maradona: la reazione della Pulce

La prestazione di ieri non è stata completamente all’altezza delle aspettative per Lionel Messi, alla prima nel tempio del suo “padre calcistico” Diego Armando Maradona. Messi che, appena messo piede in campo, ha dovuto assistere ai cori del popolo napoletano verso El Pibe de Oro, come a fargli capire ancora una volta l’amore viscerale per l’ex numero 10 azzurro.

Ma in che modo ha reagito la Pulce? “Quando Leo Messi è sfilato verso il centro del campo all’ingresso delle due squadre – spiega La Gazzetta dello Sport – il San Paolo ha cominciato a cantare: «Un Maradona, c’è solo un Maradona». E poi: «Olè olè olè, Diego Diego», proprio come accadeva nel settennato caratterizzato dal talento dell’ex Pibe de Oro. Messi ha ascoltato, ma il suo sguardo non l’ha tradito, è rimasto imperterrito, concentrato su quanto avrebbe dovuto fare di lì a poco”.