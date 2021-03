Milan-Napoli 0-1, le pagelle di IamNaples.it: tre punti d’oro a San Siro

Il Napoli sbanca San Siro, non accadeva da tre anni e mezzo, torna a vincere in trasferta dopo più di due mesi, lo fa alla Scala del Calcio e tra campionato ed Europa League incassa il quinto risultato utile consecutivo, raggiunge la Roma scavalcandola per il vantaggio negli scontri diretti e butta dentro anche il Milan nella lotta Champions. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

OSPINA 6,5: Fa una parata importante su Rebic, con i piedi è bravo ma può fare ancora meglio nelle scelte e nei tempi delle giocate.

DI LORENZO 6: Soffre un po’ le scorribande di Theo Hernandez ma, quando spinge, è un supporto importante per Politano. Rimedia un giallo che gli costa la partita di Roma ma nonostante tutto regge anche quando entra un cliente scomodo come Rebic.

MAKSIMOVIC 6,5: Sbaglia pochissimo, solo un intervento ingenuo che determina il giallo, è un peccato perchè è un fallo commesso nella metà campo avversaria.

KOULIBALY 7: Un’altra prestazione gigantesca, condita anche con tanti interventi difensivi decisivi anche in area, copre il campo con la solita autorevolezza e personalità.

HYSAJ 7: Partita di grandissima applicazione, soprattutto a sinistra, intercetta il pallone nell’azione che porta al gol di Politano e conduce una prova autorevole, di carattere, combattendo su ogni situazione.

FABIAN 6,5: Tecnicamente un’ottima gara, gestisce quasi sempre bene il pallone, nel primo tempo deve avere più coraggio dentro l’area, quando ha palla sul destro torna indietro, deve avere più coraggio anche sul piede debole. Ha un’occasione per chiudere la partita, ci pensa Donnarumma a negargli la gioia della rete. (Dal 75′ Elmas 6: Prova a gestire qualche pallone, entra in un momento complicato della gara, aiuta la squadra anche se deve avere più coraggio quando ha il pallone negli ultimi venti metri)

DEMME 6,5: È un motorino della mediana, percorre chilometri, mantiene l’equilibre io con applicazione e intelligenza tattica. (Dal 79′ Bakayoko 5: Commette un’ingenuità, l’arbitro valuta la dinamica in occasione dell’episodio con Theo Hernandez e decide di non dare il rigore perchè il contatto è lieve ma in quel frangente spalle alla porta non si rischia mai, in epoca Var in tante situazioni li hanno dati, ha rischiato di commettere lo stesso errore di Fabian Ruiz contro lo Spezia)

POLITANO 7: Segna il gol che vale una vittoria molto preziosa, anche stasera ha macinato chilometri sacrificandosi anche in fase difensiva, mettendoci anche discreta qualità. (Dal 79′ Mario Rui 6: Entra nella battaglia, è diffidato e rischia un giallo da diffidato che avrebbe inguaiato il Napoli a Roma, visto che manca già Di Lorenzo)

ZIELINSKI 6,5: Spreca due occasioni nel primo tempo, inventa un assist perfetto per il gol di Politano. Gestisce tanti palloni difficili con qualità e autorevolezza nelle giocate, dev’essere più freddo sotto porta.

MERTENS 6: Non è ancora in condizione ma il suo lavoro è sempre prezioso, lega il gioco, ha intuizioni intelligenti che aiutano il Napoli a sviluppare la manovra. Se cresce il suo stato di forma, può dare un grande contributo al Napoli. (Dal 59′ Osimhen 6: Si sacrifica, combatte, la squadra deve sfruttare di più le sue capacità nell’attacco alla profondità, dovrebbe tenere qualche palla in più spalle alla porta, inventa una bella girata che termina di poco a lato)

INSIGNE 7: Macina gioco, percorre chilometri, si sacrifica in fase difensiva, ha tante intuizioni tecniche importanti, gli manca l’acuto come in altre partite ma, quando il pallone passa dalle sue parti, inventa giocate di buon livello.

GATTUSO 6,5: Il Napoli è tornato, è bastato ritrovare gli uomini-chiave per rivedere il Napoli che è capace per lunghi tratti delle gare di comandare il gioco come ha fatto fino ad Inter-Napoli del 16 dicembre, poi il tunnel degli infortuni, delle assenze, della gestione pessima di certe tensioni interne ha fatto smarrire la squadra. Il Napoli è tornato a vincere in trasferta, ha perso Di Lorenzo la battaglia di Roma ma può ritrovare Lozano, un’altra arma offensiva.

Ecco il tabellino del match:

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Gabbia, Tomori, Theo; Tonali, Kessie (68′ Meite); Castillejo (59′ Saelemaekers), Calhanoglu (59′ Diaz), Krunic (59′ Rebic); Leao (78′ Hauge). A disposizione: A. Donnarumma, Tatarusanu, Kalulu, Kjaer, Meite, Hauge. Allenatore: Pioli.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Fabian, Demme ( Bakayoko); Politano (80′ Rui), Zielinski (75′ Elmas), Insigne; Mertens (58′ Osimhen). A disposizione: Contini, Meret, Cioffi, Costanzo, Lobotka, Zedadka. Allenatore: Gattuso.

ARBITRO: Pasqua di Tivoli.

MARCATORI: 49′ Politano (N)

NOTE: Espulso Rebic (M) al 92′ per proteste. Ammoniti: Hernandez (M); Maksimovic, Di Lorenzo (N). Recupero: 1′ – 5′