Milan-Napoli, le probabili formazioni: Mazzarri sceglie il 3-5-1-1

Il Napoli, dopo la vittoria contro il Verona, vuole dare continuità ai propri progressi e ritrovare il successo in trasferta che manca dal blitz di Bergamo del 25 novembre. Gli azzurri hanno un dato inquietante, contro le prime dieci della classifica della serie A hanno portato a casa solo sei punti, uno proprio contro il Milan all’andata. Mazzarri vuole stringere il campo, teme le ripartenze di Leao e compagni, che sono state talvolta letali anche contro il Napoli di Spalletti. Essere corti, compatti, non concedere gli spazi che a tratti il Napoli ha regalato anche al Verona è la priorità di Mazzarri che ha in mente di disegnare la sua squadra con il 3-5-1-1. Tra i convocati per la trasferta milanese ci sono anche Meret e Olivera, mancano soltanto Mario Rui squalificato e Osimhen che domani alle 21 giocherà la finale di Coppa d’Africa. In porta ci sarà Gollini, Ostigard, Rrahmani e Juan Jesus formeranno la difesa a tre, Di Lorenzo e Mazzocchi si muoveranno a tutta fascia, Anguissa, Lobotka e Zielinski dovrebbero comporre la mediana. La novità più interessante è il ruolo di Kvaratskhelia tra le linee a sostegno di Simeone, pronto a dare profondità al Napoli. Mazzarri avrà tante risorse per cambiare la partita a livello offensivo: Politano, Ngonge, Raspadori, Traorè e Lindstrom.

Il Milan dovrà rinunciare a Rejinders squalificato oltre agli infortuni con cui convive in difesa da tempo: Tomori e Thiaw su tutti. Pioli confermerà il 4-2-3-1, in porta ci sarà Maignan, Calabria, Kjaer, Gabbia e Theo Hernandez formeranno la linea difensiva, Bennacer e Adli agiranno in mezzo al campo con Pulisic, Loftus Cheek e Leao a supporto di Giroud. Ecco le probabili formazioni:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Adli; Pulisic, Loftus Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli

NAPOLI (3-5-1-1): Gollini; Ostigard, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Mazzocchi; Kvaratskhelia; Simeone. A disp.: Meret, Olivera, Natan, Dendoncker, Cajuste, Lindstrom, Traorè, Ngonge, Raspadori. All. Mazzarri

A cura di Ciro Troise