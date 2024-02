Milan-Napoli, Mazzarri la immagina così: le mosse del tecnico azzurro

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport analizza le possibili mosse di Walter Mazzarri in vista di Milan-Napoli. Di seguito un estratto:

“Un centrocampista in più per resistere all’urto rossonero o il doppio esterno a scortare la punta per provarci con coraggio dopo l’iniezione di fiducia contro l’Hellas. Sembra essere questo, oggi, uno dei principali dubbi di Mazzarri nella settimana che condurrà alla sfida di domenica sera sul campo del Milan. L’allenatore del Napoli insiste in allenamento con la difesa a tre e ieri, con Politano che ha svolto personalizzato in campo e quindi indisponibile per lavorare in gruppo, si è rivisto il modulo dell’Olimpico, il 3-5-1-1, con Kvaratskhelia seconda punta, al centro del campo, e una mediana folta a supporto della difesa. Valutazioni in corso a tre giorni dalla partita di San Siro. Una gara che Mazzarri immagina di solidità e ripartenza sfruttando i tanti velocisti a disposizione in rosa e dunque i cambi che potranno permettere al Napoli di cambiare pelle nel corso dei novanta minuti”