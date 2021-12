Il Napoli espugna San Siro con l’anima del Vesuvio, quella che invocava Spalletti nella conferenza stampa della vigilia. Ha rischiato di pareggiarla nel finale, fortunatamente il fuorigioco attivo di Giroud segnalato dal Var ha evitato la beffa. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

OSPINA 6,5: Salva su Ibrahimovic, è autorevole nelle uscite, forse nel finale con i piedi cala un po’ la qualità ma la prestazione è autorevole.

MALCUIT 6,5: Se pensi che nella scorsa stagione ha collezionato solo cinque presenze nella Fiorentina che lottava per salvarsi, è ammirevole il suo contributo. Ci mette applicazione, intelligenza, anche un po’ di qualità nella gestione della catena di destra con Lozano.

RRAHMANI 7: Un gigante, Ibrahimovic non è un cliente semplice e gli sfugge una sola volta nel primo tempo ma per fortuna del Napoli il suo colpo di testa finisce a lato. Ci mette applicazione, coraggio, anche precisione nell’impostazione del gioco.

JUAN JESUS 7,5: Partita ottima del difensore brasiliano, gioca difendendo in avanti, trasferisce coraggio a tutta la squadra. Lavora con applicazione, molto spesso agendo in anticipo sull’avversario.

DI LORENZO 6: Patisce un po’ il cambio di fascia, trova anche un ottimo Florenzi ma lavora complessivamente bene, con intensità in fase difensiva e buone intuizioni nella gestione del pallone con Elmas.

ANGUISSA 6,5: Negli ultimi venti minuti non ce la faceva più ma ha retto e complessivamente la sua prova è preziosa, alza una diga davanti alla difesa e gestisce anche il palleggio con qualità.

DEMME 6: Buon primo tempo in cui col posizionamento annulla Brahim Diaz ma non ha ancora la partita intera nelle gambe, ad inizio ripresa commette qualche errore nella gestione del pallone e Spalletti decide di sostituirlo (Dal 53′ Lobotka 7: Prestazione di grande autorevolezza, gestisce il pallone con visione di gioco, qualità sia nel corto che nel lungo)

LOZANO 6,5: Grande lavoro in entrambe le fasi di gioco, mette in difficoltà Ballo Tourè e allo stesso tempo regge l’urto nella fase di non possesso. Ci mette tanta energia, nella ripresa va anche ad accentrarsi in certe situazioni giocando nel corto con Zielinski e Petagna. (Dal 77′ Politano 5,5: Perde palloni sanguinosi, fa fatica a far risalire il campo al Napoli e il gol annullato arriva proprio in una fase in cui il Napoli è in calo)

ZIELINSKI 6,5: Cresce durante la gara, è il capitano e il riferimento per lo sviluppo del gioco, si pone spesso tra le linee ponendosi in mezzo a raccogliere i palloni, smistarli trovando soluzioni a volte anche di buon livello tecnico. (Dal 77′ Ounas 5,5; Una ventina di minuti complessivi in cui fa fatica, però, a calarsi nella battaglia)

ELMAS 7: Fa il gol che decide la partita, la vittoria è sua, cerca dopo di fare lo scarico, aiutare la catena di sinistra. In certe occasioni poteva far meglio nella gestione del pallone ma il colpo di testa da tre punti vale oro colato. (Dall’87’ Ghoulam s.v.: Meno di dieci minuti per l’esterno algerino, Spalletti ha voluto affidarsi ad un aiuto in fase difensiva. È troppo poco il tempo a disposizione per meritare una valutazione)

PETAGNA 6: Fa le sponde, il riferimento, aiuta i compagni a prendere campo, il lavoro c’è, poteva fare molto meglio in due occasioni nell’area avversaria, a livello conclusivo deve far meglio. (Dal 78′ Mertens 5,5: Fa fatica a calarsi in una partita che era già complessa e lo diventa ancora di più nel finale)

SPALLETTI 7: Inventa una prova d’anima, accetta la realtà di una squadra senza cinque uomini-chiave e fa il blitz a San Siro affidandosi al vestito di una squadra da battaglia, manda in campo Petagna perchè sa che, abbassando il baricentro, c’è da alzare di più il pallone e, quindi, gli chiede fisicità e il lavoro spalle alla porta.

Ecco il tabellino del match:

MILAN (4-2-3-1) – Maignan; Florenzi (86′ Kalulu), Tomori, Romagnoli, Ballo-Touré; Tonali (78′ Bennacer), Kessie; Messias (79′ Castillejo), Diaz (63′ Giroud), Krunic (63′ Saelemaekers); Ibrahimovic. A disp: Tatarusanu, Mirante, Gabbia, Bakayoko, Maldini. All.: Stefano Pioli

NAPOLI (4-2-3-1) – Ospina; Malcuit, Rrahmani, Juan Jesus, Di Lorenzo; Anguissa, Demme (53′ Lobotka); Lozano (77′ Politano), Zielinski (77′ Ounas), Elmas (87′ Ghoulam); Petagna (78′ Mertens). A disp: Meret, Marfella, Zanoli. All.: Luciano Spalletti

Arbitro: Davide Massa (Imperia)

Marcatore: 5′ Elmas (N)

Ammoniti: Di Lorenzo, Malcuit (N).

A cura di Ciro Troise