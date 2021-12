Milan-Napoli, le probabili formazioni: Spalletti deve adattare Di Lorenzo a sinistra

L’emergenza in casa Napoli non tramonta. Dopo le assenze di Koulibaly, Osimhen, Fabian Ruiz e Insigne, Spalletti deve fare a meno anche di Mario Rui che non ha pienamente smaltito l’affaticamento muscolare all’adduttore destro rimediato contro l’Empoli.

Sugli esterni bassi Spalletti dovrà fare di necessità virtù, Ghoulam finora è stato schierato solo a risultato acquisito e Juan Jesus formerà la coppia centrale della difesa con Rrahmani. Con la partenza di Manolas, sono soltanto due i difensori centrali a disposizione di Spalletti, se dovessero esserci ulteriori necessità è pronto l’ennesimo adattamento di Di Lorenzo al centro della difesa.

Nella formazione iniziale Di Lorenzo emigrerà a sinistra con Malcuit a destra, Zanoli reduce dal Covid-19 e Ghoulam gli unici cambi a disposizione di Spalletti per il reparto difensivo. A centrocampo agiranno Demme e Anguissa, è rientrato Lobotka che sarà un utile cambio per la mediana. In attacco ci sono più soluzioni: Politano, Zielinski ed Elmas dovrebbero affollare la trequarti a supporto di Mertens.

Qualche soluzione c’è anche a partita in corso, con Lozano e Ounas ad alzare il livello delle accelerazioni e Petagna per riempire meglio l’area di rigore e avere anche una versione più fisica dell’attacco alla porta avversaria.

Il Milan in emergenza come il Napoli: in forte dubbio anche Theo Hernandez

Il Milan condivide con il Napoli l’emergenza, i tanti assenti. Mancano Calabria, Kjaer, Rebic, Leao ed è in forte dubbio anche Theo Hernandez che si è allenato pochissimo a causa di sintomi influenzali. “Ad oggi è più no che sì ma vediamo domani”, ha detto Pioli in conferenza stampa. Dovrebbe sostituirlo Ballo Tourè con Florenzi che, invece, agirà a destra, la coppia centrale sarà formata da Tomori e Romagnoli che ha avuto un po’ di febbre. Dovrebbe farcela, altrimenti la prima alternativa è Gabbia.

A centrocampo sono pronti Kessie e Tonali, Saelemaekers va verso la panchina e anche Giroud può essere una soluzione a gara in corso. Messias dovrebbe agire a destra, Brahim Diaz tra le linee con Krunic che, invece, da sinistra viene dentro al campo. Ibrahimovic sarà il centravanti, il pericolo numero uno e il Napoli vuole provare a tenerlo quanto più possibile a distanza dall’area di rigore con la difesa alta.

Ecco le probabili formazioni:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Ballo Tourè; Kessie, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Krunic; Ibrahimovic. All. Pioli

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Malcuit, Rrahmani, Juan Jesus, Di Lorenzo; Demme, Anguissa; Politano, Zielinski, Elmas; Mertens. A disp.: Meret, Zanoli, Ghoulam, Lobotka, Lozano, Ounas, Petagna. All. Spalletti