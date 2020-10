Milik si confessa: “Avevo l’accordo con un club, ma De Laurentiis non ha voluto parlarci. Non penso ai soldi, voglio solo una nuova sfida”

Intervenuto ai microfoni di Sportowefakty Arkadiusz Milik ha rilasciato interessanti dichiarazioni sul suo futuro. Ecco le sue dichiarazioni:

“Il mio destino era in bilico fino alle ultime ore del mercato. Si è parlato troppo di me e non sempre si è detta la verità. Per questo voglio fare chiarezza. Il Napoli voleva rinnovare il mio contratto e mi ha detto: firma o vieni ceduto. Ho deciso di andare altrove, di provare qualcosa di diverso. Il mio manager stava cercando una squadra. C’erano diversi interessi, ci sono stati colloqui. La pandemia ha complicato alcune cose.

Chi erano le squadre? Si parlava di Roma, Juve, Fiorentina, Atletico? Non voglio fare nomi, ma so che per un trasferimento ci vogliono diversi accordi. C’è stato il via libera da parte mia. Ma i club non andavano d’accordo e sono rimasto a Napoli.

Roma? Ho fatto le visite mediche e andava tutto bene. Il club fece anche un comunicato, ma non dico qual è stata la squadra a cui sono stato più vicino. Era in Italia? Sì. (riferimento alla Juve, ndr).

Penso solo ai soldi? Fosse stato così, avrei già rinnovato. Ho ricevuto una buona proposta. Ma la vita di un atleta è breve e all’età di 26 anni volevo crescere ed essere un calciatore migliore. Questo è il momento giusto per una nuova sfida. Molte cose sono state fraintese.

Quali? Non c’è mai stata ostilità da parte mia verso il Napoli. Ho grande rispetto per la società e ho trascorso 4 anni meravigliosi. Ma ho deciso così, questa è la mia scelta. Ai giornalisti italiani piace aggiungere un po’ di dramma a questioni semplici.

Guerra tra me e il club? Da parte mia no. Spero che i tifosi dopo questa intervista capiscano che non ho mai mancato di rispetto alla società.

Il Napoli si è vendicato? Io volevo separarmi in armonia. Il club, però, non ha mai comunicato con le squadre in cui volevo andare. Questa non è stata una bella cosa per me.

Questione d’onore per De Laurentiis? Abbiamo sempre avuto un buon rapporto, so come ragiona. Non credo sia stato influenzato dai media.

Io non inserito nelle liste? L’ho scoperto dai giornali, ma mi aspettavo una scelta del genere. Però la mancanza di comunicazione non è del tutto professionale. Sono stato capocannoniere negli ultimi due anni e ho dato sempre il massimo.

Parlerò con De Laurentiis? Non so se cambierà qualcosa parlandoci. Vedremo come andrà a finire. Intanto fino all’ultimo giorno del mio contratto mi allenerò come si deve”.