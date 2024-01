Missione Supercoppa, Napoli-Fiorentina: le probabili formazioni

È tempo di missione Supercoppa per il Napoli che domani alle 20, nello stadio che ospita l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo, affronta la Final Four per la semifinale. In caso di parità nei novanta minuti si va direttamente ai rigori, chi passa il turno incontra la vincente di Inter-Lazio. Cajuste ha recuperato dopo l’infortunio rimediato contro la Salernitana, sconterà la squalifica nella gara di campionato del 28 gennaio a Roma contro la Lazio. Ci sarà anche Zielinski, che si è fermato sabato poco prima del calcio d’inizio per un affaticamento. Non dovrebbe essere disponibile, invece, Demme che contro la Salernitana ha dato il suo contributo entrando bene dentro la partita e dando il suo contributo anche nell’azione del gol vittoria di Rrahmani. Il Napoli dovrà fare i conti anche con il tema diffidati, Cajuste e Kvaratskhelia sono già squalificati per la sfida contro la Lazio, rischiano per il prossimo impegno di campionato con un eventuale cartellino giallo Di Lorenzo, Mario Rui, Mazzocchi e Juan Jesus.

In porta ci sarà Gollini, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui formeranno la linea difensiva, Cajuste, Lobotka e Zielinski comporranno la mediana a supporto del tridente offensivo in cui agiranno Politano, Simeone e Kvaratskhelia. Il Cholito è in vantaggio su Raspadori che può essere un’arma a gara in corso.

La Fiorentina dovrebbe proporre il 4-2-3-1, Terracciano difenderà la porta della Viola, Faraoni e Biraghi lavoreranno sulle corsie laterali, Milenkovic e Ranieri agiranno al centro della retroguardia. Arthur e Duncan si muoveranno davanti alla difesa, Ikonè, Bonaventura e Brekalo comporranno la batteria sulla trequarti a sostegno del centravanti Beltran. Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. A disp.: Contini, Idasiak, Mazzocchi, Ostigard, Olivera, D’Avino, Gaetano, Gioielli, Raspadori, Zerbin. All. Mazzarri

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikone, Bonaventura, Brekalo; Beltran. A disp.: Christensen, Martinelli, Dodò, Kayode, Comuzzo, Parisi, Mina, Martinez Quarta, Lopez, Mandragora, Barak, Infantino, Sottil, Nico Gonzalez, Nzola. All. Italiano

A cura di Ciro Troise