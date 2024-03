Moggi: “Napoli mediocre contro l’Inter, Osimhen? Ormai non è più a Napoli”

Luciano Moggi ha prato ai microfoni di Televomero, dove ha parlato del match pareggiato dal Napoli con l’Inter e del futuro di Victor Osimhen:

“Con l’Inter è stata una partita mediocre, tra due squadre che non hanno dato il meglio. Entrambe avevano giocato in Champions ma il Napoli aveva un giorno di riposo in più e gli avversari avevano disputato supplementari e rigori. Gli azzurri hanno subito per 80 minuti e poi hanno realizzato un gol su calcio d’angolo. Il possesso palla? Uno specchio per le allodole, ma il pareggio di ieri è servito per l’autostima. Nel secondo tempo il Napoli ha cercato la reazione quando ha visto l’avversario in difficoltà. Il problema adesso è che Calzona starà via per dieci giorni per la sosta nazionali.

Osimhen? Un calciatore che non c’è più a Napoli, né con la testa né con le gambe. Sul mercato possono prenderlo le società di Premier League ed il Real Madrid. Offerte per lui? Se sono arrivate, è già andato”.