Mondiali, la prelista dell’Argentina: escluso Simeone

I Mondiali sono sempre più vicini e a breve tutte le nazionali inizieranno a diramare le convocazioni ufficiali.

Arrivano, però, brutte notizie per Giovanni Simeone, come riportato da Mundodeportivo.com.

L’attaccante azzurro, protagonista di un ottimo avvio di stagione sia in campionato che in Champions League, è stato escluso dalla prelista della Nazionale argentina.

Non sono bastate le prestazioni dell’ex Hellas Verona per convincere Lionel Scaloni, CT argentino, che non l’ha inserito nella prevista di giocatori che partiranno per il Qatar. Questi gli attaccanti scelti dal CT:

Lionel Messi (PSG), Ángel di María (Juventus), Lautaro Martínez (Inter), Paulo Dybala (Roma), Joaquín Correa (Inter), Nicolás González (Fiorentina), Ángel Correa (Atlético de Madrid) e Julián Álvarez (Manchester City)