Monza-Napoli 2-4, le pagelle di IamNaples.it: Osimhen cambia la partita

Il Napoli è la squadra che ha recuperato più punti da situazione di svantaggio, ben 19 e anche oggi ha vinto in rimonta. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

MERET 6: Sui gol non può far nulla, sono entrambi imparabili. Quando è stato chiamato in causa con i piedi, ha mostrato tranquillità.

DI LORENZO 6,5: Sul cross di Zerbin deve stringere di più ma a livello offensivo anche oggi è stato una risorsa. Fallisce la palla dell’1-1 nel primo tempo ma costruisce tanto con Ngonge sulla catena di destra. Con l’ingresso di Politano ancora di più, partecipa all’azione del pareggio di Osimhen e da un suo tiro nasce la rete di Raspadori.

RRAHMANI 6: Buona prova, è attento, preciso, efficace in costruzione. Sui gol non ha responsabilità.

JUAN JESUS 5: Il peggiore in campo, è poco reattivo sul gol di Djuric, non aggredisce Colpani lasciandogli l’angolo di tiro per la sua meravigliosa giocata.

OLIVERA 6: Buona prestazione. è attento in fase di non possesso, viene dentro al campo quando bisogna costruire nel modo giusto. (Dall’80’ Mario Rui 6: Un quarto d’ora circa compreso il recupero al posto di Olivera, l’impatto è buono, fa girare bene il pallone)

ANGUISSA 7: Il miglior Anguissa della stagione. Fa tutto: rompe il gioco, costruisce e realizza il cross per l’imperioso stacco di Osimhen che vale l’1-1.

LOBOTKA 6,5: Il solito equilibratore, recupera palloni, costruisce, è uno dei migliori dell’intera annata.

ZIELINSKI 6,5: Non segnava dal 3 ottobre scorso, su rigore contro il Real Madrid. Realizza una rete meravigliosa e complessivamente la prestazione è buona soprattutto nella ripresa. (Dal 68′ Cajuste 6: Si muove tanto, è propositivo negli inserimenti ed è protagonista di una buona partita)

NGONGE 6: Ha potenzialità, si vede nei movimenti, in qualche giocata, si procura un rigore netto per fallo su Zerbin che non viene assegnato. Deve ancora fare il passaggio completo dalla dimensione del Verona a quella del Napoli nei tempi di gioco, nella lucidità delle scelte. (Dal 55′ Politano 7: Da destra arriva il gol del pareggio e c’è subito il suo zampino, poi inventa un gol meraviglioso con un gran tiro al volo di sinistro)

OSIMHEN 7: Nel primo tempo è irritante, non è mai connesso con la squadra, non fa mai il movimento giusto a porsi come riferimento spalle alla porta. Nella ripresa inventa di testa un gol meraviglioso, ne spreca un altro, nella postura e nei movimenti è un altro giocatore.

KVARATSKHELIA 6,5: Nel primo tempo è una fonte di gioco, si muove tanto, cerca la giocata, gli manca soltanto la precisione. (Dal 68′ Raspadori 6,5: Ottimo impatto sulla partita, praticamente entra e fa gol, poi sulle ali dell’entusiasmo si muove tanto e bene, in armonia con Osimhen)

CALZONA 6,5: L’unica sconfitta in campionato è arrivata dopo la sosta, non è un caso perchè la mancanza di Calzona per gli impegni della Slovacchia si è avvertita proprio in un periodo in cui poteva incidere con Osimhen, Anguissa, Traorè rimasti a Castel Volturno. La rimonta dimostra che il Napoli è vivo e, quando si libera mentalmente, riesce a mettere in mostra tutta la propria qualità.

Ecco il tabellino del match:

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Mari, Caldirola; Birindelli (31′ st Kyriakopoulos), Akpa Akpro (9′ st Bondo), Gagliardini (31′ st V. Carboni), Zerbin (9′ st Ciurria); Colpani, Mota (27′ Maldini); Djuric. Allenatore: Palladino

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera (35′ st Rui); Anguissa, Lobotka, Zielinski (23′ st Cajuste); Ngonge (10′ st Politano), Osimhen, Kvaratskhelia (23′ st Raspadori). Allenatore: Calzone

Arbitro: Doveri

Marcatori: 9′ Djuric (M), 10′ st Osimhen (N), 12′ st Politano (N), 16′ st Zielinski (N), 17′ st Colpani (M), 24′ st Raspadori (N)

Ammoniti: Ngonge (N), Akpa Akpro (M), Caldirola (M)

A cura di Ciro Troise