Monza-Napoli, le probabili formazioni: Calzona cambia la catena di sinistra

Il Napoli dopo la sconfitta contro l’Atalanta cerca il riscatto in trasferta contro il Monza. La Champions League, vista anche la vittoria della Roma nel derby, è lontanissima ma il Napoli vuole almeno provare a non perdere l’accesso alle coppe europee portando a casa la qualificazione almeno in Europa League o Conference. De Laurentiis vuole che il Napoli chiuda bene la stagione, l’accesso alle coppe europee trasferisce l’importante dimensione internazionale oltre un ristoro economico prezioso.

Calzona riparte dalla difficile trasferta di Monza, recupera Ngonge e Kvaratskhelia, ha quasi tutta la rosa a disposizione, manca soltanto Lindstrom per una lombalgia. Si cambia tutta la catena di sinistra, Zielinski dopo l’ottimo impatto nel secondo tempo contro l’Atalanta dovrebbe giocare dal primo minuto, nella linea difensiva dovrebbe esserci Olivera oltre al rientro di Kvara. Potrebbe cambiare anche qualcosa al centro della difesa, uno tra Ostigard e Natan insidia Juan Jesus.

Ngonge si candida come risorsa a gara in corso, alternativa a Politano sulla destra. Palladino per la gara contro il Milan ha cambiato sistema di gioco scegliendo il 4-2-3-1, da quel momento sono arrivate quattro vittorie e due sconfitte. Di Gregorio difenderà la porta del Monza, Birindelli e Andrea Carboni agiranno sulle corsie laterali, Izzo e Pablo Mari formeranno la coppia centrale, Gagliardini e Akpa Akpro sono pronti a lavorare in mezzo al campo, Colpani, Valentin Carboni e Dany Mota formeranno la batteria di qualità sulla trequarti a supporto del centravanti Djuric. Daniel Maldini è un’alternativa a gara in corso per Palladino.

Ecco le probabili formazioni:

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Pablo Mari, Andrea Carboni; Gagliardini, Akpa Akpro; Colpani, Valentin Carboni, Dany Mota; Djuric. All. Palladino

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disp.: Gollini, Contini, Ostigard, Natan, Mario Rui, Mazzocchi, Traorè, Dendoncker, Cajuste, Ngonge, Simeone, Raspadori. All. Calzona

A cura di Ciro Troise