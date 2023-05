Monza-Napoli, le probabili formazioni: per Spalletti tre new entry da titolare

Il Napoli domani a Monza gioca per la prima volta in trasferta da campione d’Italia, celebrando fuori casa lo scudetto. Gli azzurri lontano dal Maradona hanno avuto uno straordinario rendimento, portando a casa 44 punti quando mancano ancora due partite fuori casa, al Brianteo di Monza e al Dall’Ara di Bologna. Ci saranno tantissimi tifosi azzurri, anche i residenti in Campania perchè poi nel balletto istituzionale è svanita l’idea di bloccare la trasferta per il rischio degli incroci con gli ultras di Roma, Udinese e Varese.

È stata una vigilia particolare per il Napoli senza il consueto allenamento di rifinitura, Spalletti vuole che i suoi ragazzi si comportino con disciplina e serietà come accaduto contro la Fiorentina. Vuole chiudere questo campionato meraviglioso in maniera brillante e magari superare il record dei 91 punti del Napoli di Sarri.

L’atmosfera è festosa ma il Napoli vuole far bella figura anche a Monza, Spalletti, però, vuole approfittare di queste gare anche per dare spazio a chi finora ha giocato poco. Tra i pali torna Meret, è stata annunciata anche in conferenza stampa la presenza di Bereszynski per la prima volta da titolare in campionato. Era accaduto soltanto in Coppa Italia contro la Cremonese, non dovrebbe essere l’unico esordio da titolare in serie A. Gaetano e Zerbin anche dovrebbero giocare dal primo minuto completando con Olivera la catena di sinistra.

Kim è diffidato, in vista anche della gara contro l’Inter Spalletti dovrebbe completare le rotazioni della difesa risparmiando il centrale sudcoreano. A destra dovrebbe agire Elmas, Politano è pronto a ritrovare il campo a gara in corso.

Il Monza di Palladino vuole continuare a condurre un percorso brillante durante il quale ha battuto due volte la Juventus, vinto contro l’Inter a San Siro dopo averla fermata sul pari in casa. In porta ci sarà Di Gregorio, i difensori dovrebbero essere Izzo, Pablo Mari e Caldirola, Ciurria lavorerà sulla destra, Carlos Augusto a sinistra con Rovella e Pessina in mezzo al campo. Sensi e Caprari si muoveranno alle spalle di Petagna.

Ecco le probabili formazioni:

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Mari, Caldirola; Ciurria, Rovella, Pessina, Carlo Augusto; Sensi, Caprari; Petagna. A disp.: Cragno, Sorrentino, Donati, Marlon, Barberis, Carboni, Machin, Valoti, Birindelli, Ranocchia, Antov, Mota Carvalho, D’Alessandro, Vignato. All. Palladino

NAPOLI (4-3-3): Meret; Bereszynski, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Gaetano; Elmas, Osimhen, Zerbin. A disp.: Gollini, Marfella, Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Demme, Zielinski, Politano, Kvaratskhelia, Simeone, Raspadori. All. Spalletti