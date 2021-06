Mundo Deportivo – Napoli, Barcellona in pressing su Fabìan: offerti due blaugrana nell’affare

L’edizione odierna di Mundo Deportivo si sarebbe soffermato sulla trattativa tra il Barcellona e il Napoli che riporterebbe Fabìan Ruiz in terra spagnola. Secondo il quotidiano, i contatti tra l’entourage del giocatore e la società blaugrana sono frequenti. In Spagna sono convinti che non sarà semplice trattare con De Laurentiis, ma sono forti del fatto che il Napoli senza la Champions dovrà per forza cedere qualche pezzo pregiato della sua rosa. Inoltre Mundo Deportivo fa sapere che il Barça ha intenzione di inserire una contropartita tecnica all’interno dell’affare, che sia Pjanic o Junior Firpo. Risposta negativa dal club azzurro che continua a chiedere solo cash per il giocatore.