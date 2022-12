Napoli, 2022: chi è il miglior marcatore azzurro nell’anno solare?

Il 2022 è ormai giunto al termine ed è, dunque, il momento di tirare le somme. Se il gol è l’aspetto più rappresentativo del gioco del calcio, chi è il miglior marcatore del Napoli nell’anno solare 2022?

Ecco la classifica:

Victor Osimhen: 19 gol Khvicha Kvaratskhelia: 8 gol Lorenzo Insigne: 8 gol Piotr Zieliński: 8 gol Dries Mertens: 7 gol Hirving Lozano: 7 gol Matteo Politano: 7 gol Giovanni Simeone: 6 gol Giacomo Raspadori: 5 gol Eljif Elmas: 4 gol

Altra classifica, forse maggiormente rappresentativa visti gli addii di alcuni (Mertens e Insigne, per esempio) e gli arrivi di altri (Kvaratskhelia e Simeone, ad esempio), è quella delle medie gol:

Victor Osimhen: 19 gol in 32 partite (0,59 gol per partita) Khvicha Kvaratskhelia: 8 gol in 7 partite (0,47 gol per partita) Giovanni Simeone: 6 gol in 13 partite (0,46 gol per partita) Lorenzo Insigne: 8 gol in 19 partite (0,42 gol per partita) Dries Mertens: 7 gol in 20 partite (0,35 gol per partita) Giacomo Raspadori: 5 gol in 15 partite (0,33 gol per partita) Andrea Petagna: 3 gol in 10 partite (0,30 gol per partita) Hirving Lozano: 8 gol in 19 partite (0,22 per partita) Matteo Politano: 7 gol in 37 partite (0,21 gol per partita) Piotr Zieliński: 8 gol in 40 partite (0,20 gol per partita)

La media gol migliora giocando nel Napoli?

E’ infine interessante notare come le percentuali dei calciatori che sono andati via da Napoli o che ci sono arrivati in estate siano peggiorate o migliorate dall’addio o dall’approdo in maglia azzurra.

Mertens, ad esempio, è passato da una media di 0,35 gol per partita con la maglia azzurra da gennaio a maggio 2022, ad una media di 0,16 gol a partita (2 gol in 12 partite) con la maglia del Galatasaray.

Simeone invece, col percorso inverso, nel suo 2022 con la maglia dell’Hellas Verona ha mantenuto una media di 0,27 gol a partita (5 gol in 18 presenze) passando ad una media di 0,46 con la maglia azzurra.

Gli unici che hanno migliorato o peggiorato, andando via o arrivando a Napoli, sono Insigne (da 0,42 gol a 0,50 gol a partita) e Kvaratshelia (da 0,72 a 0,47 gol a partita). Difficile, però, non tenere conto della destinazione (Toronto) e della ex squadra (Dinamo Batumi) dell’ex capitano azzurro e del nuovo pupillo azzurro.