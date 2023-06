Napoli, addio Kim: tre nomi oltre a Scalvini per sostituire il coreano

La dirigenza del Napoli è al lavoro per trovare il sostituto di Kim, in uscita. Il difensore coreano, infatti, è corteggiato dal Bayern Monaco che sembra pronto a pagare la clausola rescissoria per portare Kim in Bundesliga. L’edizione odierna de La Repubblica analizza il lavoro della dirigenza azzurra per trovare il sostituto, e introduce altri tre nomi oltre a quello di Scalvini, fino ad oggi in pole per il post-Kim.

“Stesso copione anche per Schuurs, 23enne olandese del Torino. Il prezzo è davvero alto, circa 30 milioni di euro. Per entrambi c’è da verificare la concorrenza delle squadre inglesi di Premier League, in grado di versare certe cifre senza battere ciglio. Nella lista c’è anche Kevin Danso, austriaco del Lens, e il giapponese Ko Itakura del Gladbach che dalla Germania considerano pronto al grande salto. Il Napoli farà l’offerta giusta subito dopo la partenza di Kim che è imminente”.