Napoli, ADL: “Koulibaly e Fabian? Con 100 milioni ci penso se farli partire o meno, a 60 non tratto”

Aurelio De Laurentiis, durante l’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, interviene sulle possibili cessioni di Koulibaly e Fabian Ruiz. Secondo quanto afferma il presidente del Napoli, 60 milioni sono troppo pochi per lasciarli partire. Tuttavia con un’offerta da 100 milioni potrebbe sedersi al tavolo delle trattative.

“Fabian ha ancora tre anni, Koulibaly due. Dov’è il problema? Se si presentassero City, United o Psg con 100 milioni, ci penserei ed è probabile che partirebbero, sempre se la loro volontà fosse quella di andarsene. Un’offerta di 60 non la prendo in considerazione. Io sono solido, se avessi voluto vincere lo scudetto a ogni costo mi ritroverei con 300-400 milioni di debiti. Mi guardo intorno e vedo società a -500, – 600, meno un miliardo. Io non devo un cazzo a nessuno“.

Il patron del Napoli ha le idee chiare e non vuole svendere i suoi gioielli. Non ha bisogno di cedere e non fa sconti a nessuno. Senza un’offerta di minimo 100 milioni la trattativa per i due giocatori non decolla. Manchester United e PSG sono avvisate.